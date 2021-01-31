شكرا لمتابعة خبر عن "كراني": 96 ساعة دفء يليها أقوى موجة من عدم الإستقرار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع خبير الأرصاد الجوية حسن كراني أجواء دافئة بدءً من غد الإثنين وحتى يوم الخميس المقبل على جميع أنحاء المملكة .

وقال حسن كراني على حسبه الرسمي في " تويتر " أن المملكة ستشهد 96 ساعة دفء تبدأ غداً الإثنين وتتلاشي نهاية الخميس ، حيث يليها بداية أقوى موجة من عدم الإستقرار .

وأضاف أن موجة عدم الإستقرار تسود أجواء الشمال،الغربية،الوسطى والشرقية خاصة شمالا وأجزاء من المرتفعاتِ هذا الشتاء ، مع عودة الصفر والصقيع للشمال ،وإنعدام رؤية قبل الهطول ِ