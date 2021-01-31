شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. فتاة تثير ضجة بكورنيش جدة بعد اقتحامه بسيارتها بسرعة جنونية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول، اليوم الأحد، لحظة اقتحام فتاة لممشى كورنيش جدة بسيارتها.

وظهر في الفيديو اقتحام السيارة بسرعة عالية لممشى كورنيش جدة، حيث عرضت الفتاة حياة مرتاديه إلى الخطر.

في حين وصل عدد من الدوريات الأمنية إلى موقع المكان، للتحقيق في الواقعة، حيث ذكر البعض أن الفتاة كانت بحالة غير طبيعية.

ولم تصدر الجهات الأمنية حتى الآن معلومات عن الواقعة، وسنوافيكم التفاصيل.