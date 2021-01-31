شكرا لمتابعة خبر عن مركز بلاغات "العنف الأسري" يعلق على الفيديو المتداول لطفلة مع مشهور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علق مركز بلاغات العنف الأسري التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على مقطع الفيديو المتداول لطفلةمع أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر الفيديو المشهور وهو يحاول استفزاز الطفلة مستغلا عفويتها في الحديث، الأمر الذي أثار غضب العديد من مستخدمي مواقع التواصل.

وطالب العديد من الأشخاص بضرورة محاسبة المشهور الذي حاول جذب المزيد من المتابعين من خلال ظهور الطفلة معه، في حين أكد مركز بلاغات العنف الأسري أن يُنسق مع الجهات المُختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.