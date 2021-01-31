شكرا لمتابعة خبر عن مساعي لتطوير المنظومة التعليمية بالحرمين الشريفين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

تسعى الرئاسة العامة لشـؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، لتطوير المنظومة التعليمية بالحرمين الشريفين بكافة فروعها المختلفة.

وتعتزم الرئاسة، وفقا لـ"الوطن"، التعاقد مع بيت خبرة لبناء دراسة متكاملة لوثيقة استراتيجية تهدف إلى تطوير المنظومة التعليمية من خلال أدوات علمية ووفقا للمنهجيات العلمية في بناء الدراسات التطويرية والوثائق الاستراتيجية.

كما تستهدف الرئاسة من ذلك تطوير أداء منسوبي الرئاسة، وتحسين خدمة منسوبيها، وتقديم أرقى الخدمات لقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي.