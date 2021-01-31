شكرا لمتابعة خبر عن لجنة مكافحة التبغ تضبط 900 كيلو من التمباك والخلطات الضارة بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):

نفذت أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمشاركة عدة جهات حملات ضبط ومتابعة لعدد من المحلات المخالفة التي تقوم ببيع التمباك في بعض احياء مدينة الرياض.

وضبطت الحملات حوالي ٩٠٠ كيلو من التمباك المخالف وخلطات مجهولة المصدر واماكن تصنيعها وتعبئتها.

وشارك في الحملة هيئة الجمارك وهيئة الزكاة والدخل ووزارة التجارة وهيئة الدواء والغذاء ومكتب العمل وبلدية البطحاء والضبط الإداري بشرطة منطقة الرياض والدوريات الأمنية.

وكشفت الحملة عن قيام بعض محلات الخياطة والعطارة والتموينات الغذائية ببيع التمباك وتخزينه في اماكن سرية وسيئة في احياء العود وغبيراء كما تم العثور على أماكن التعبئة والخلطات مجهولة المصدر. وسجلت الحملة مخالفات بحق ٢٧ محل واغلاق عدد من المحلات المخالفة وإتلاف الكميات المصادرة.

وقدمت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ شكرها للجهات المشاركة مؤكدة على تواصل هذه الحملات في جميع الأحياء وجميع مناطق المملكة لحماية الوطن من هذه الآفات ومعاقبة كل مخالف.

من جانبهم قدم عدد من المواطنين والمقيمين من سكان أحياء العود وغبيرة شكرهم لهذه الجهود التي تهدف لحماية ساكني الأحياء من مخاطر هذه المخالفات مؤكدين دعمهم وتعاونهم مع كل مايخدم الوطن ويساهم في ضبط كل مخالف.