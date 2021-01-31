برنامج قمم لتمكين القيادات الواعدة يعلن فتح باب التقديم للرجال والنساء

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يعلن برنامج قمم لتمكين القيادات الواعدة (برنامج مدعوم من مجموعة من الشركات المحلية والعالمية الرائدة في السعودية) عن فتح باب التسجيل لطلاب وطالبات الجامعات السعودية الواعيد والأكثر تميزاً لتمكينهم وتطويرهم وحقيق طموحاتهم الوظيفية.

التخصصات المستهدفة:

كافة التخصصات مطلوبة.

شروط القبول:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– طالباً في مرحلة البكالوريوس أو الماجستير في أحد الجامعات السعودية أو الجامعات خارج المملكة.

– أن يكون موعد التخرج بعد يوم 19 يونيو 2021.

– الإلتزام والقدرة على إجراء المقابلات الافتراضية التي ستعقد خلال الفترة من 27 إلى 29 مارس 2021م.

– حضور الورش التدريبية كاملة خلال الفترة من 8 إلى 19 يونيو 2021م.

– أن يكون لدى المتقدم حد إدنى من المهارات اللغوية في (العربية والإنجليزية) حيث ستقدم الدورات بكلا اللغتين.

موعد البرنامج:

يعقد برنامج قمم 2021 على مدى (12 يوماً) في مدينة الرياض (من 8 إلى 19 يونيو 2021م) واذا لم يكن ممكناً إقامة البرنامج حضورياً في الرياض بسبب الحالة الصحية، ستتم إقامته إفتراضياً (عن بعد) في نفس الفترة.

مزايا البرنامج:

– تدريب في القيادة من قبل مدربين محترفين وتنفيذيين يعملون في شركات رائدة.

– توفير جلسات إرشادية خاصة مع ثلاث شخصيات إدارية رائدة.

– زيارات ميدانية إلى عدد من الشركات الرائدة في السعودية.

– تكريم المشارك بـ (وسام قمم للقيادات الوعدة) في حفل تكريمي.

– بناء علاقات قوية ومستمرة مع المشاركين الآخرين في البرنامج ويصبح المشارك عضوياً في شبكة خريجي قمم.

– نشر السيرة الذاتية بعد إكمال البرنامج على موقع قمم الإلكتورني ومشاركتها مع التنفيذيين مدراء الموارد البشرية في الشركات الرائدة.

الجهات الداعمة:

– شركة علم

– شركة الاتصصالات السعودية

– البنك السعودي الفرنسي

– قناة العربية الإخبارية

– شركة معادن

– شركة القدية

– شركة سيسكو

– شركة بوبا للتأمين

– شركة بي إم دبليو

– مستشفى الملك فيصل التخصصي

– مجمعة العليان

– شركة مايكرسوفوت

– شركة ماكنزي آند كومباني

– شركة ماجد الفطيم

– شركة جنرال إلكتريك

– شركة ساب

– شركة السوق المالية السعودية

– شركة يونيليفر العالمية

– شركة نون للتجارة الإلكترونية

– شركة نون أكاديمي

– صندوق رائد فينتشرز

– منظمة أوداسيتي التعليمية

– سيبماكو الدوائية

– مجموعة سيرا القابضة

– مجموعة عقال

– شركة بيرسون للاختبارات والتقييم

– شركة يونيفونك لتقنية المعلومات

– شركة روكيت إنترنت العالمية

– صندوق خوارزمي فينتشرز

– شركة كريم

– شركة كورن فيري العالمية للاستشارات

– شركة Aberkyn للإستشارات الإدارية

– شركة عرب نت الإعلامية

– مكتب خشيم محامون ومستشارون

مواعيد هامة:

– 28 فبراير 2021: نهاية فترة التقديم.

– 13 مارس 2021: إرسال رسائل بريد إلكتروني للمرشحين المختارين لإجراء المقابلة الشخصية

– من 27 إلى 29 مارس: إجراء المقابلات الشخصية مع المرشحين افتراضياً.

– 8 أبريل 2021: إعلام المرشحين المقبولين في برنامج قمم عبر البريد الإلكتروني.

– من 8 إلى 19 يونيو 2021: إجراء الورش التدريبية والإرشادية بالإضافة إلى زيارات الشركات.

طريقة التسجيل:

التسجيل متاح حالياً عن طريق الرابط: http://bit.ly/39yHNVu ويستمر حتى الأحد 1442/7/16هـ (الموافق 2021/2/28م).

تفاصيل أكثر:

https://www.qimam.com/

Source wadhefa

