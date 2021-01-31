شركة ترشيد تعلن وظيفة شاغرة بمسمى مساعد مدير التشغيل والصيانة

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تعلن الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة – ترشيد (شركة حكومية) عن توفر وظيفة شاغرة بمسمى مساعد مدير التشغيل والصيانة (Assistant O&M Manager) في مقر الشركة بالرياض لحملة البكالوريوس على النحو التالي:

الشروط:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية (رجال).

– حاصل على درجة البكالوريوس في (الهندسة الميكانيكة أو الهندسة الكهربائية).

– خبرة لا تقل عن سنة واحدة في مجال التشغيل والصيانة.

– إجادة اللغة الإنجليزية في بيئة العمل.

– إجادة استخدام برامج الأوفيس (إكسل، وورد، باوربوينت).

– إجادة استخدام أنظمة التشغيل والصيانة (CMMS, CAFM).

الوصف الوظيفي:

متابعة وتنسيق أنشطة التشغيل والصيانة مكتبياً وميدانياً والاشراف على جميع عقود الخدمة الخارجية الفنية وغير الفنية وموظفي الشركات المتعاقدة بالإضافة إلى قيادة عقد إدارة المرافق المخصصة والخدمات المترتبطة بها والتعامل مع وحدات الأعمال وشركات خدمات الطاقة والاستفسارات الداخلية.

نبذة عن الشركة:

الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد) شركة حكومية تم تأسيسها مؤخراً من قبل صندوق الاستثمارات العامة لتحفيز وتطوير المملكة العربية السعودية في كفاءة استخدام الطاقة، وتأتي الشركة نتيجة جهد تعاوني بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ووزارة المالية والمركز السعودي لكفاءة الطاقة لتكون شركة ترشيد رائدة في مجال كفاءة الطاقة والبناء نحو مستقبل أكثر استدامة من خلال تفويضها لتطوير وتمويل وإدارة مشاريع كفاءة استخدام الطاقة في القطاعات الحكومية والتجارية التي تحقق وفورات كبيرة في الطاقة للمملكة.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عن طريق الرابط التالي: https://bit.ly/3r5sxFs

Source wadhefa

