جمعية الدعوة في الرين بمنطقة الرياض تعلن وظيفة مدير نفيذي للخريجين

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تعلن جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في منطقة الرياض (محافظة الرين) عن توفر وظيفة (مدير تنفيذي) لخريجي الجامعات السعودية على النحو التالي:

الشروط:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية (رجال فقط).

– خريج إحدى الجامعات السعودية بدرجة بكالوريوس فأعلى (لا يشترط تخصص محدد).

– إجتياز الاختبارات التحريرية والمقابلة الشخصية.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

– الإلتزام بالسكن قرب مقر العمل بمسافة لا تتجاوز خمسة كيلو متر.

– لا يشترط الخبرة.

المزايا:

– راتب يتراوح من (4,000) إلى (7,000) تحدد حسب مستوى المتقدم في المقابلة الشخصية.

– بدل سكن.

– التسجيل في التأمينات الاجتماعية.

– تأمين طبي.

الوثائق المطلوبة (في ملف واحد بصيغة PDF):

– السيرة الذاتية.

– صورة الهوية الوطنية.

– صورة من المؤهلات العلمية.

– صور من شهادات الدورات التدريبة والمشاركات الثقافية (إن وجدت).

– صورة من الخبرات (إن وجدت).

– صورة برنت من الأحوال المدنية للتأكد من الحالة الوظيفية للمتقدم.

نبذة عن الجمعية:

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الرين هي مؤسسة دعوية غير ربحية تعمل تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية،تأسست في عام 1412هـ تعمل في مجال إلى الدعوة إلى الله ونشر رسالة الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة لكافة فئات المجتمع بأفضل النظم الإدارية والوسائل التقنية والكوادر البشرية المؤهلة، وتهدف إلى الريادة في العمل الدعوي المتميز والمستدام.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال إرسال الوثائق المطلوبة أعلاه في ملف واحدة بصيغة (PDF) إلى البريد الإلكتروني: [email protected] في موعد أقصاه الخميس الموافق 1442/7/6هـ، وسيتم مراجعة الطلبات المكتملة وإرسال رسالة للمتقدم على بريده الإلكتروني بموعد المقابلة.

تفاصيل أكثر:

https://www.wadhefa.com/job_a…

Source wadhefa

