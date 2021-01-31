الخطوط السعودية للتموين تعلن توفر وظيفة ممثل خدمات لحملة الثانوية

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تعلن شركة الخطوط السعودية للتموين عن توفر وظيفة إدارية بمسمى ممثل خدمات (Service Agent) في مدينة (جدة) لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها على النحو التالي:

الشروط:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– حاصل على الثانوية العامة أو الثانوية المهنية أو ما يعادلهم.

– خبرة لا تقل عن سنتين ويفضل في مجال الإمداد أو التموين أو تقديم الأغذية أو مجال مشابه.

– إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى مبتدئ فأعلى).

الوصف الوظيفي:

– تنسيق وتعيين مساعدي تقديم الطعام لسير العمل.

– ومساعدة قائد الفريق والمشرف في سحب المواد من المخازن عند الحاجة.

– ضمان إعداد الرحات الجوية والتخطيط السلس لها فيما يخص التموين الغذائي.

– التحقق من جميع تواريخ انتهاء الصلاحية للأغذية بشكل دوري

– طباعة الملصقات على آلة الطباعة ووضع الملصق الصحيح لكل رحلة وفقاً لخطة التعبئة.

– إبلاغ قائد الفريق أو المشرف المناوب عن أي انحراف أثناء التحضير للرحلات.

– ضمان تنظيم المواد التموينية لجميع الرحلات الجوية وتخزينها في غرفة باردة بعد التحضير.

نبذة عن الشركة:

شركة الخطوط السعودية للتموين في عام 1981م، وشهدت على مدار الـ35 عاماً منذ تأسيسها توسعاً سريعاً لتمتد عملياتها إلى الأسواق المحلية والدولية. كما قامت على مدار الأعوام الماضية على تكثيف جهودها لتعزيز برنامج التحسين المستمر والابتكار وتبسيط العمليات بهدف تلبية الطلب المتنامي وتحقيق الكفاءة التشغيلية . تغطي عملياتنا مجموعة واسعة من الخدمات المساندة وخدمات الضيافة للعملاء من شركات الطيران وغيرها من الشركات البارزة في قطاعات أخرى، حيث يشمل ذلك خدمات التموين في مجال المواد الغذائية والمشروبات،وتنسيق وتخطيط قوائم الطعام، وإنتاج وجبات الطعام المجمدة، وإدارة الصالات، وتنظيم قنوات التسوق، والمغاسل التجارية، والسكن، وخدمات الأمن.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عن طريق الرابط: http://bit.ly/3ta4yqn ويستمر حتى السبت 1442/7/1هـ (الموافق 2021/2/13م).

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Source wadhefa

