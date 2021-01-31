يوتيوب تختبر ميزة Clips عبر البث المباشر

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تختبر منصة يوتيوب ميزة جديدة تسمى Clips تتيح للمستخدمين إنشاء مقاطع الفيديو القصيرة والقابلة للمشاركة من البث المباشر لصناع المحتوى.

وتعد Clips ميزة قياسية في البث المباشر، ويتم اعتمادها أخيرًا بواسطة يوتيوب، وأعلنت المنصة أنها تختبر هذه الميزة مع مجموعة صغيرة من المبدعين.

وإذا كانت شعبية Clips عبر منصة Twitch تشير إلى أي مؤشر، فقد تكون هذه الميزة إحدى أكثر الإضافات أهمية عبر يوتيوبفي الذاكرة الحديثة.

وتتيح Clips للمبدعين والمشاهدين التقاط لقطات من البث المباشر يتراوح طولها بين 5 و 60 ثانية ومشاركتها مع الأشخاص الآخرين.

ويميل المشاهدون إلى إنشاء مقاطع من مجموعات البث عندما تكون هناك لحظة مضحكة، أو اقتباس ثاقب، أو خطأ محرج، وما إلى ذلك.

ومن الملائم بشكل كبير مشاركة مقطع مدته 15 ثانية بدلاً من مشاركة البث المباشر كله الممتد لأكثر من 3 ساعات، على سبيل المثال.

وتحصل مقاطع الفيديو القصيرة الناتجة على عنوان URL خاص بها مرتبط بقناة صانع المحتوى، وفي كل مرة يقتطع فيها المشاهد بثًا ويشاركه، من المحتمل أن يساعد القناة في اكتساب المزيد من المشاهدين.

ويمكن لصناع المحتوى والمشاهدين إنشاء المقاطع القصيرة من خلال النقر على أيقونة Clips، وذلك بالرغم من أن الميزة تقتصر حاليًا على أجهزة سطح المكتب وأجهزة أندرويد.

كما يمكن إنشاء المقاطع أثناء البث المباشر لصانع المحتوى أو من الفيديو عند الطلب VOD الذي يتم تحميله بعد ذلك.

وإذا كنت تشاهد محتوى من إحدى القنوات المضمنة في مجموعة الاختبار، فسترى أيقونة الميزة التي تشبه المقص أسفل الفيديو.

ويمكنك الضغط على الأيقونة وتحديد جزء من الفيديو لمشاركته مع الآخرين مع إضافة عنوان للمقطع، ومن ثم الضغط على Share Clip لتقوم يوتيوب بإنشاء عنوان URL لمشاركته.

وبينما لا يمكن إنشاء المقاطع إلا من قنوات معينة أثناء فترة الاختبار، يمكن لجميع المشاهدين إنشاء مقاطع من تلك القنوات ومشاركتها عبر المنصات الاجتماعية أو عبر الاتصالات المباشرة، مثل: البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية.

وعندما ينشئ المستخدم مقطعًا، يتم تخزينه في علامة تبويب مخصصة تضم جميع المقاطع التي ينشئها المستخدم عبر يوتيوب.

ولا تحدد يوتيوب القنوات التي هي جزء من مجموعة الاختبار، لذا يتعين عليك البحث عن الأيقونة.

وتمثل إضافة هذه الميزة إشارة أخرى إلى أن عملاقة الفيديو عبر الإنترنت تعتزم تعزيز عملية البث المباشر.

Source aitnews

