استشاري يوضح 7 عادات صحية للقلب

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كشف استشاري طب القلب والشرايين الدكتور خالد النمر، عن مجموعة من العادات الصحية التي تحمي القلب من الأمراض. وأكد “النمر” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” أن هناك 7 عادات يحبها القلب وهي:- · الرياضة · الخضروات والفواكه · الوزن المناسب · مراقبة ضغط الدم ونسبة السكر والكلسترول · الابتعاد عن التوتر · تقليل الملح · النوم الكافي Source almnatiq





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