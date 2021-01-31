أمانة الشرقية تدشن حملة للنظافة العامة بكورنيش الخبر

دشن أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، الحملة التطوعية التي تُعنى بالنظافة العامة وذلك في كورنيش الخبر، بحضور عدد من مسؤولي أمانة المنطقة.

وأوضح أن الحملة تهدف لتعزيز ثقافة الاهتمام بالبيئة، ورفع ثقافة التطوع وتعزيز مفهوم التكافل بين الأفراد وتعزيز روح المواطنة.

وأشار إلى أن الحملة هي استمرار لمبادرات وحملات سابقة أطلقتها الأمانة بالشراكة مع كل فئات المجتمع.

وأضاف المهندس الجبير أن الحملة ستتضمن تنظيف الشواطئ والمتنزهات والطرق العامة ومداخل المدن والأحياء، والمتنزهات البرية وتوعية مرتادي المراكز التجارية.