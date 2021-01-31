«الحيزان» يوضح المناطق المتأثرة بانخفاض درجات الحرارة

توقَّع الباحث في علوم الطقس والفلك، نزيه الحيزان، حالة طقس اليوم الأحد، مشيرًا إلى انخفاض درجات الحرارة شمالًا مع عبور الكتلة الباردة للمنخفض القطبي.

وأضاف الحيزان، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، أنَّ درجات الحرارة من المتوقع أن تكون بين صفر درجة مئوية في الأماكن المكشوفة وبين ١و٣ درجات مئوية في الأماكن المأهولة؛ منوهًا بهبوب رياح نشطة وسط المملكة وشمالها وبين القصيم وحائل، مستبعدًا هطول أمطار.

كان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الأحد، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي «الشرقية والرياض» تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة.

وأوضح أنه لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية خاصة الأجزاء الجنوبية منها.

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