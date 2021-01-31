جازان.. خدمات المياه تُنفِّذ صيانة دورية في الخط الناقل بـ«بيش»

بدأت الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان، في تنفيذ أعمال ربط محطة السلامة بالخط الناقل بمحافظة بيش.

وبيّنت الإدارة العامة لخدمات المياه بجازان أنّ عملية ضخ المياه وتوزيعها ستُخفَّضُ من أجل تحسين منظومة الضخ والتوزيع من محطة ضخ المياه المحلاة.

وأشارت إلى أن الصيانة تشمل مركز العالية وقرى «شهدة، والدهناء، والخضراء، والسلامة العليا، والسلامة السفلى، والعزامة، والنقاش، والبقاشة، والمدرك، والمجديرة، وأبو غليفة، والقصادية الأولى، والحوامضة، والقصادة والكلبة، والشقافة، وجميماء».

ودعت الإدارة جميع المواطنين والمقيمين إلى الترشيد في استهلاك المياه واستخدام المرشدات.