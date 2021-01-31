اختتام بطولة المملكة لجمال الخيل العربية الأصيلة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-31

متابعات الخليج 365 - واس

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توج صاحب السمو الأمير سلطان بن سعود بن محمد الفائزين في بطولة المملكة لجمال الخيل العربية الأصيلة ( كحيلة) التي اختتمت أمس في واجهة الرياض شمال العاصمة.

ونال الفحل ” فويرتي ” لمربط المخلديات المركز الأول في فئة الأفحل ، وجاء ثانياً الفحل “اي ايه ارجن الماروتين ” وحل ثالثاً الفحل ” فهد التنهالة ” لمربط العالم .

فوز المهر بندر الوصيل

وشهدت البطولة مشاركة ما يقارب 400 خيل تعود ملكيتها لأكثر من 120 مربطاً ومالكاً من مختلف مناطق المملكة .

واختتمت البطولة أدوارها بفوز المهر ” بندر الوصيل ” لمربط الوصيل بالمركز الأول في فئة “أعمار السنة”، وحل ثانياً “فراس اكمل ” لمربط أكمل و ” عالي الشامخ ” لمربط أجمل بالمركز الثالث ، بينما حقق المهر ” يامن الخالد ” لمربط النصارالمركز الأول من فئة الأمهار أعمار سنتين ، وحقق ” مرزان الجواهز ” لبدر منصور المسلم المركز الثاني و ” راكان الريف ” لمربط الرياف المركز الثالث .

وحقق المهر ” شامخ البداير ” لعبدالله الشائع المركز الأول في فئة الأمهار أعمار 3 سنوات وحل ثانياً” ع ج ناتل ” ” لعبداللهالحيدري و ” دي صبحان ” لمربط حطين المركز الثالث .



وحققت الفرس ” برفينكا ” لمربط الراجحيات المركز الأول في فئتها بينما حلت الفرس ” سابلي ” بالمركز الثاني و ” بياكولا” بالمركز الثالث لمربط سما نجد .

بطولة كحيلة الأولى من نوعها

يذكر أن بطولة (كحيلة) هي الأولى من نوعها التي تقام في صالة مغلقة بالمملكة ، وشهدت حضوراً جماهيرياً من محبي الخيل العربية الأصيلة وفق الإجراءات الوقائية والاحترازية المعتمدة .



