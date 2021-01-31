- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم اختتام بطولة المملكة لجمال الخيل العربية الأصيلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
اختتام بطولة المملكة لجمال الخيل العربية الأصيلة
متابعات الخليج 365 - واس
العناوين الفرعية
توج صاحب السمو الأمير سلطان بن سعود بن محمد الفائزين في بطولة المملكة لجمال الخيل العربية الأصيلة ( كحيلة) التي اختتمت أمس في واجهة الرياض شمال العاصمة.
ونال الفحل ” فويرتي ” لمربط المخلديات المركز الأول في فئة الأفحل ، وجاء ثانياً الفحل “اي ايه ارجن الماروتين ” وحل ثالثاً الفحل ” فهد التنهالة ” لمربط العالم .
فوز المهر بندر الوصيل
وشهدت البطولة مشاركة ما يقارب 400 خيل تعود ملكيتها لأكثر من 120 مربطاً ومالكاً من مختلف مناطق المملكة .
واختتمت البطولة أدوارها بفوز المهر ” بندر الوصيل ” لمربط الوصيل بالمركز الأول في فئة “أعمار السنة”، وحل ثانياً “فراس اكمل ” لمربط أكمل و ” عالي الشامخ ” لمربط أجمل بالمركز الثالث ، بينما حقق المهر ” يامن الخالد ” لمربط النصارالمركز الأول من فئة الأمهار أعمار سنتين ، وحقق ” مرزان الجواهز ” لبدر منصور المسلم المركز الثاني و ” راكان الريف ” لمربط الرياف المركز الثالث .
وحقق المهر ” شامخ البداير ” لعبدالله الشائع المركز الأول في فئة الأمهار أعمار 3 سنوات وحل ثانياً” ع ج ناتل ” ” لعبداللهالحيدري و ” دي صبحان ” لمربط حطين المركز الثالث .
وحققت الفرس ” برفينكا ” لمربط الراجحيات المركز الأول في فئتها بينما حلت الفرس ” سابلي ” بالمركز الثاني و ” بياكولا” بالمركز الثالث لمربط سما نجد .
بطولة كحيلة الأولى من نوعها
يذكر أن بطولة (كحيلة) هي الأولى من نوعها التي تقام في صالة مغلقة بالمملكة ، وشهدت حضوراً جماهيرياً من محبي الخيل العربية الأصيلة وفق الإجراءات الوقائية والاحترازية المعتمدة .