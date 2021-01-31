حساب المواطن يوضح طريقة حل مشكلة غير مؤهل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-31

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أوضح برنامج حساب متابعات الخليج 365 خطوات حل مشكلة “غير مؤهل” رغم تحديث البيانات والتي يعاني منها بعض المستفيدين، وذلك للحصول على الدعم المستحق لمن استوفوا شروط الأهلية والاستحقاق.

وقال برنامج حساب متابعات الخليج 365، في تغريدة عبر حساب خدمة المستفيدين ردا على مغرد: “إنه في حال تم دراسة الأهلية وصدرت نتيجة الأهلية (غير مؤهل) وتم تحديث بياناتك طبقاً لسبب عدم الأهلية يلزمك تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية من خلال التوجه إلى حسابك عبر البوابة الالكترونية ” دراسة الأهلية” في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ صدور نتيجة الأهلية”.

تفاصيل الدعم لدفعة يناير

وفي وقت سابق، أودع برنامج حساب متابعات الخليج 365 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر يناير للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والثلاثين 10.7 ملايين مستفيد.

وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة حوالي 15 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 88 مليار ريال منها 653 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

متوسط دعم الأسرة الواحدة

وقال المتحدث الرسمي لبرنامج حساب متابعات الخليج 365 سلطان القحطاني: إن 78% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1047 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 92% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.4 ملايين مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 185 ألف مستفيد، مشكلين 8% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأشار القحطاني إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 93% أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 7% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 43% وشكل الذكـور المستقلين 57%، موضحًا أن 86% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 14% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.



