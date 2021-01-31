السعودية اليوم / المكسيك تسجّل 15337 إصابة جديدة بفيروس كورونا



مكسيكو سيتي 18 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 31 يناير 2021 م واس

سجّلت المكسيك خلال الساعات الـ 24 الماضية 15337 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة المكسيكية, أن إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة وصل إلى مليون و857230 إصابة، فيما بلغ مجموع الوفيات 158074.

// انتهى //

08:33ت م

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مكسيكو سيتي 18 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 31 يناير 2021 م واسسجّلت المكسيك خلال الساعات الـ 24 الماضية 15337 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و1495 حالة وفاة.وأوضحت وزارة الصحة المكسيكية, أن إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة وصل إلى مليون و857230 إصابة، فيما بلغ مجموع الوفيات 158074.// انتهى //08:33ت م0009

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