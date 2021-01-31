سعر الدولار في السودان اليوم الأحد 31 يناير 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - زاد متوسط سعر الدولار، مقابل الجنيه السوداني، اليوم الاحد 31 يناير 2021، لدى تعاملات السوق غير الرسمية للنقد الأجنبي.

وسجل سعر الدولار في السودان 330 جنيها، مقابل 326 جنيها في تعاملات السب، بحسب وسائل إعلام محلية

واستقر سعر الدولار لدى بنك السودان المركزي عند 55 جنيها للشراء، و55.27 جنيه للبيع.

وتشهد الأسواق غير الرسمية للعملات حالة من التذبذب والتردد في عمليات البيع والشراء بالترافق مع تزايد الضغوط الاقتصادية في السودان وارتفاع أسعار السلع والخدمات.

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كما تعهدت مجموعة أصدقاء السودان، بدعم الحكومة الانتقالية في مسارها نحو الاستقرار الاقتصادي للبلاد.

ووعد المشاركون في الاجتماع الدوري لأصدقاء السودان الذي عقد مساء الخميس، بدعم جهود الحكومة في معالجة التشوهات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد، وتنفيذ موازنة العام 2021، وذلك من خلال دعم الأسر عبر برنامج "ثمرات"، إضافة إلى برامج الدعم المستمرة.

اليورو والإسترليني

في البنك المركزي السوداني، استقر سعر اليورو، عند نحو 66.50 جنيه للشراء و66.83 جنيه للبيع.

وفي تعاملات السوق السوداء، بلغ سعر العملة الأوروبية 396 جنيها مقابل 395 جنيها أمس.

وظل سعر الجنيه الإسترليني لدى المركزي السوداني، ثابتا عند نحو 75.19 جنيه للشراء، و75.57 جنيه للبيع ، كما استقر في السوق الموازبة عند 445 جنيها.

الريال والدرهم والدينار

وحسب موقع البنك المركزي، استقر سعر الريال السعودي عند 14.67 جنيه للشراء و14.74 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء، ارتفع الريال السعودي إلى 87.40 جنيها مقابل 862 جنيها أمس.

كما استقر سعر الدرهم الإماراتي عند 14.97 جنيه للشراء، و15.04 جنيه للبيع، فيما زاد في السوق السوداء إلى 89.20 جنيه.

واستقر سعر الدينار الكويتي لدى البنك النوك عند 180.62 جنيه للشراء، و181.52 جنيه للبيع، فيما قفز سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء إلى 779 جنيها.

ويترقب الشارع السوداني تفاصيل التشكيل الوزاري الجديد في البلاد في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية.