اخبار السعوديه

بالفيديو.. مبتعثة تبتكر أداة لمساعدة مرضى الرعاش

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مبتعثة تبتكر أداة لمساعدة مرضى الرعاش والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كوالالمبور (صدى):

ابتكرت مبتعثة في ماليزيا، نجود السعدون، أداة لمساعدة مرضى الرعاش، وذلك بعد معاناة إحدى قريباتها.

وقالت خلال حديثها عبر قناة "الإخبارية"، إن الأداة مصممة لمساعدة مرضى الرعاش على ارتداء ملابسهم، وهي واحدة من مشكلات رئيسية يواجهها المرضى، حيث أن الجهاز مزود بمانع اهتزاز.

وأشارت إلى أن الأداة تعتمد على "خطاف" معدني يساعد المرضى على إغلاق أزرار القميص، مشيرة إلى أن إحدى قريباتها كانت مصابة بالرعاش، مما دفعها إلى ابتكار هذه الأداة، بعد البحث عن تفاصيل المرض.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا