شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مبتعثة تبتكر أداة لمساعدة مرضى الرعاش والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كوالالمبور (صدى):

ابتكرت مبتعثة في ماليزيا، نجود السعدون، أداة لمساعدة مرضى الرعاش، وذلك بعد معاناة إحدى قريباتها.

وقالت خلال حديثها عبر قناة "الإخبارية"، إن الأداة مصممة لمساعدة مرضى الرعاش على ارتداء ملابسهم، وهي واحدة من مشكلات رئيسية يواجهها المرضى، حيث أن الجهاز مزود بمانع اهتزاز.

وأشارت إلى أن الأداة تعتمد على "خطاف" معدني يساعد المرضى على إغلاق أزرار القميص، مشيرة إلى أن إحدى قريباتها كانت مصابة بالرعاش، مما دفعها إلى ابتكار هذه الأداة، بعد البحث عن تفاصيل المرض.