شكرا لمتابعة خبر عن "المرور" توضح المدة الواجب سداد المخالفات فيها لتجنب وقف الخدمات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت الإدارة العامة للمرور الفترة الواجب فيها سداد قيمة المخالفات المتراكمة على المرء لتجنب إيقاف خدماته.

وذكرت أن المـادة «75» من نـظـام الـمـرور تنص على أنه يـجب تنبيه المخالف بأي وسيلة إذا تراكمت عليه المخالـفات وبلـغت قـيمتـها 20 ألف ريـال فـأكثـر أو مضـت 6 أشهر من تاريخ إبلاغـه دون سدادها.

وشددت الإدارة العامة للمرور بضرورة سداد هذه المخالفات خلال 30 يوم من تاريخ الإبلاغ، وإذا لم يـسدد المرء هذه المبالغ خلال مدة 30 يوما يـحـال للمحكمة المختصة للنـظر بإيـقاف خـدماتـه حـتى سداد المخالفات.