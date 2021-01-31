شكرا لمتابعة خبر عن تحذيرات من تعمد مخالفة الإجراءات الاحترازية وتطبيق الغرامات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذرت وزارة الداخلية، أمس السبت، من جديد من تعمد مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، لافتة إلى العقوبات المترتبة على ذلك.

وأوضحت الوزارة، أن عقوبة المخالفة في المرة الأولى على المنشأة والمسؤول تبلغ 10 آلاف ريال، بينما العقوبة تضاعف حال تكرار المخالفة؛ حيث أن مخالفة الإجراءات الاحترازية تتمثل في عدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، ورفض قياس درجة الحرارة عند دخول مقرات القطاعين العام والخاص، كما تضم عدم الالتزام بالإجراءات المعتمدة عند ارتفاع درجة الحرارة عن 38 درجة مئوية، وذلك في الحالات المنصوص عليها في تلك الإجراءات والتدابير "البروتوكولات".