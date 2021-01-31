“الكويت” تفرض رسوماً جديدة على القادمين والمغادرين عبر المطار

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فرضت الكويت رسوماً جديدة على الركاب القادمين والمغادرين لمطارها حيث أضافت 3 دنانير للراكب المغادر ودينارين للراكب القادم.
وأصدر وزير الدولة لشؤون الإسكان وشؤون الخدمات د.عبدالله معرفي، قراراً وزارياً بتعديل الرسوم التشغيلية مقابل خدمات المطار وإدارة العمليات، بحيث يتم إضافة 3 دنانير للراكب المغادر ودينارين للراكب القادم تضاف جميعها على سعر التذكرة ابتداء من 1 يونيو المقبل.
وسيشمل تطبيق الرسوم وفقاً لـ”القبس” المواطنين والمقيمين على حد سواء، وسيتم تحصيلها عبر التنسيق مع شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي.
وبيّن أن الهدف من زيادة الرسوم هو زيادة إيرادات الدولة مقابل الخدمات المقدمة في مطار الكويت الدولي والتي تضم عمليات التشغيل سواء من إدارة العمليات أو إدارة الهندسة.
Source akhbaar24.argaam
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