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قال مدير صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، تركي الجعويني، إن أرقام توظيف المواطنين ارتفعت في آخر 3 أشهر من عام 2020، كاشفا عن عدد المواطنين المستهدف توظيفهم العام الجاري 2021.
وأوضح، خلال حديثه لبرنامج بودكاست سقراط، أن المستهدف توظيفه عن طريق فروع الصندوق يُتوقع أن يكون بين 220 إلى 240 ألف مواطن، بينما مَن ستتم خدمتهم خلال خدمات الصندوق الأخرى المتكاملة سيصل إلى حوالي 600 إلى 800 ألف.
يُذكر أن “هدف” تمكن من توظيف 197 ألف مواطن خلال العام المنتهي 2020.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر كم عدد المواطنين المستهدفين بالتوظيف في عام 2021؟ مدير “هدف” يجيب (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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