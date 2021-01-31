كم عدد المواطنين المستهدفين بالتوظيف في عام 2021؟ مدير “هدف” يجيب (فيديو)

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قال مدير صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، تركي الجعويني، إن أرقام توظيف المواطنين ارتفعت في آخر 3 أشهر من عام 2020، كاشفا عن عدد المواطنين المستهدف توظيفهم العام الجاري 2021.

وأوضح، خلال حديثه لبرنامج بودكاست سقراط، أن المستهدف توظيفه عن طريق فروع الصندوق يُتوقع أن يكون بين 220 إلى 240 ألف مواطن، بينما مَن ستتم خدمتهم خلال خدمات الصندوق الأخرى المتكاملة سيصل إلى حوالي 600 إلى 800 ألف.

يُذكر أن “هدف” تمكن من توظيف 197 ألف مواطن خلال العام المنتهي 2020.

Source akhbaar24.argaam

