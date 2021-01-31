حسب النية.. السليمان يوضح حكم كتابة آيات من القرآن على الجدران

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كشف عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الدكتور عبدالسلام السليمان، حكم الدين في كتابة آيات من القرآن أو بعض الأحاديث على الجدران.
وأوضح أنه لا حرج في كتابة بعض العبارات أو الأحاديث التي تذكّر المسلم ببعض الأمور.
وأكد أن وضع آيات من القرآن أو أحاديث على الجدران، بالاعتقاد أنها تنفع أو تضر أو لإحلال البركة في البيت، يدخل في نطاق الأمور المخالفة للشرع.
وذكر أن الأفضل أن يلجأ المسلم إلى ما ثبت من السنة من أحاديث وأدعية وأوراد، لجلب الخير أو دفع الشرور.
Source akhbaar24.argaam
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