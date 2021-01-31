“العنف الأسري” يتفاعل مع فيديو لأحد المشاهير يحاول استغلال طفلة لجذب مُتابعين

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تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مع مقطع فيديو متداول لأحد المشاهير استغل فيه عفوية طفلة لجذب مُتابعين.
وأظهر الفيديو، الشاب المشهور خلال حديثه مع الطفلة، حيث ذكر بعض الكلمات لاستفزازها من أجل الحصول على ردة فعل منها تجذب متابعين، الأمر الذي أثار استنكار رواد التواصل الاجتماعي وطالبوا بمحاسبته.
وشدد المركز على أنه يُنسق مع الجهات المُختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
Source akhbaar24.argaam
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