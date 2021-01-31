النصر بطلًا لـ كأس السوبر السعودي

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حسم نادي النصر لقب كأس السوبر السعودي لمصلحته، بعد الفوز على نادي الهلال بثلاثية دون رد، في المباراة التي أُقيمت بينهما على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

الشوط الأول من لقاء النصر والهلال:

وكان الشوط الأول بين الفريقين انتهى بالتعادل السلبي؛ حيث لم ينجح أيٌّ منهما في زيارة شباك الآخر.

وبدأ الشوط الأول بين الفريقين بأداء هادئ مع مطالبة النصراويين باحتساب ركلة جزاء على اللاعب ياسر الشهراني، لكن الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو لم يستجب.

المصدر حساب السوبر السعودي في تويتر

وبعد ذلك سجل الفرنسي بافيتيمبي غوميز هدفًا للهلال بالدقيقة العاشرة، ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

وواصل نادي النصر هجماته وضغطه القوي عبر أمرابط واللاعب خالد الغنام ولكن دون جدوى، في ظل تألق مُبهر من الحارس عبدالله المعيوف.

إصابة قوية لـ سلمان الفرج:

وشهدت الدقيقة العشرين من عمر الشوط الأول إصابة سلمان الفرج في المباراة بعد تدخل قوي عليه من اللاعب البرازيلي بيتروس لاعب النصر، ليخرج من اللقاء متأثرًا بإصابته ويحل بدلًا منه اللاعب محمد كنو.

أحداث الشوط الثاني:

وبدأ الشوط الثاني من المباراة بضغط هجومي قوي من النصر حيث سدد نور الدين أمرابط كرة في العارضة، ثم بعدها بدقائق أهدر غوميز فرصة إحراز الهدف الأول للهلال بعدما أهدر انفرادًا تعامل معه الحارس برادلي جونز بشكل جيد.

وتمكن بيتروس بعد ذلك من إحراز الهدف الأول باللقاء في الدقيقة الـ62 من ضربة رأسية مخادعة لم يتعامل معها المعيوف بشكل جيد.

ثم تمكن المغربي حمدالله من إضافة الهدف الثاني للنصر بالدقيقة الـ82 بعد تمريرة متقنة من سلطان الغنام، وأضاف اللاعب سامي النجعي ثالث أهداف العالمي بالدقيقة الـ92.

ونجح العالمي في الفوز بلقب السوبر السعودي للمرة الثانية في تاريخه وللعام الثاني. على التوالي.

Source almowaten

