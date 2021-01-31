ضبط 31 مخالفة لتدابير كورونا.. ومصادرة مواد غذائية فاسدة بالقريات

نفذت بلدية محافظة القريات، 218 جولة ميدانية للمراقبين الصحيين على المنشآت التجارية، خلال الأسبوع الماضي.

وأسفرت هذه الجولات عن رصد 31 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا والاشتراطات الصحية، ومصادرة 1388 كجم من المنتجات والأغذية والخضار والفواكه واللحوم المنتهية الصلاحية في الأسواق والمراكز التجارية، وإتلاف 89 لتر زيوت غير صالحة للاستخدام.

وأكد رئيس بلدية القريات المهندس سميحان بن محمد الشمري، أن البلدية كثفت جولاتها الرقابية على كافة الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع؛ وذلك للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية، والتقيد بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، وفقًا لتوجيهات ومتابعة أمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان.

وأهاب المهندس الشمري بالجميع التعاون مع البلدية؛ وذلك بالإبلاغ عن المخالفات البلدية والصحية، ومخالفات عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من خلال مركز 940 لمعالجتها، من أجل سلامة الجميع.