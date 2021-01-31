السعودية اليوم / مصر تسجل 547 إصابة جديدة بفيروس كورونا



القاهرة 17 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 30 يناير 2021 م واس

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 547 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة والسكان في بيان اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس بلغ 165418 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9263 حالة.

// انتهى //

02:11ت م

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القاهرة 17 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 30 يناير 2021 م واسسجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 547 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19) و 46 حالة وفاة.وأشارت وزارة الصحة والسكان في بيان اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس بلغ 165418 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9263 حالة.// انتهى //02:11ت م0110

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