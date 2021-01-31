«اعتدال»: الحفاظ على الهوية الوطنية «المناعة الحقيقية» ضد مخططات التطرف

أكد المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف «اعتدال»، اليوم السبت، أن المجتمعات تكتسب مناعة حقيقة ضد مخططات التطرّف، بالحفاظ على الهوية الوطنية من العنصرية.

وقال «اعتدال»، في بيان عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تكتسب المجتمعات مناعة حقيقية ضد مخططات التطرف بقدر ما تحققه من وعي بأهمية الحفاظ على هوياتها الوطنية من العنصرية والكراهية والعنف».

وأكد المركز، أن المجتمعات تكتسب تلك المناعة، من خلال «تأطير الهوية الوطنية بمشاريع ومبادرات تمنع أي محاولات لتسلل إيديولوجيات التطرف بين مكوناتها».

اقرأ أيضًا:

من «داعش» إلى القوميين الأتراك.. أردوغان يتحول لأكبر داعم للتطرف في الشرق الأوسط