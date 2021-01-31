السعودية اليوم / خدمات المياه بجازان تُنفِّذ صيانة دورية في الخط الناقل بمحافظة بيش



بيش 17 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 30 يناير 2021 م واس

بدأت الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان اليوم، في تنفيذ أعمال ربط محطة السلامة بالخط الناقل بمحافظة بيش.

وبينت الإدارة العامة لخدمات المياه بجازان أنّ عملية ضخ المياه وتوزيعها ستُخفَّضُ من أجل تحسين منظمة الضخ والتوزيع من محطة ضخ المياه المحلاة، مشيرة إلى أن الصيانة تشمل مركز العالية وقرى " شهدة، والدهناء، و الخضراء، والسلامة العليا، والسلامة السفلى، والعزامة، والنقاش، والبقاشة، والمدرك، والمجديرة، وأبو غليفة، و القصادية الأولى، والحوامضة ، والقصادة والكلبة، والشقافة، وجميماء".

ودعت الإدارة جميع المواطنين والمقيمين إلى الترشيد في استهلاك المياه واستخدام المرشدات.

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02:06ت م

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