السعودية اليوم / تونس تسجل 1438 إصابة جديدة بفيروس كورونا



تونس 17 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 30 يناير 2021 م واس

سجلت تونس 1438 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس بلغ 207468 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 6680 حالة.

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تونس 17 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 30 يناير 2021 م واسسجلت تونس 1438 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 81 وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأفادت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس بلغ 207468 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 6680 حالة.// انتهى //00:32ت م0105

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