السعودية اليوم / إيطاليا تسجل 12715 إصابة جديدة بفيروس كورونا



روما 17 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 30 يناير 2021 م واس

سجلت إيطاليا 12715 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت الصحة الإيطالية في بيان لها اليوم، إلى ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس ليبلغ إجماليها 2,541,783 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 88279 حالةً.

// انتهى //

22:14ت م

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روما 17 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 30 يناير 2021 م واسسجلت إيطاليا 12715 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 421 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت الصحة الإيطالية في بيان لها اليوم، إلى ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس ليبلغ إجماليها 2,541,783 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 88279 حالةً.// انتهى //22:14ت م0091

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