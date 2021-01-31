شكرا لمتابعة خبر عن مدى إمكانية عودة المقيم الذي غادر بتأشيرة خروج وعودة ولم يعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأحد، مدى إمكانية السماح بعودة الوافد الذي غادر بتأشيرة " خروج وعودة " ولم يعد حتى انتهاء صلاحية التأشيرة.

وردت مديرية "الجوازات" على استفسارات من أشخاص غادروا المملكة قبل سنوات وسجلوا "خروج وعودة" دون أن يعودوا قبل انتهاء صلاحية التأشيرة، ويرغبون في العودة مجدداً.

وأوضحت "الجوازات" أن التعليمات تنص على منع من "خرج ولم يعد" من دخول المملكة لمدة ثلاث سنوات إلا على صاحب العمل السابق بتأشيرة جديدة.