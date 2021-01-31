شكرا لمتابعة خبر عن خدمات المياه بجازان تُنفِّذ صيانة دورية في الخط الناقل بمحافظة بيش والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بيش (صدى):

بدأت الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان اليوم، في تنفيذ أعمال ربط محطة السلامة بالخط الناقل بمحافظة بيش.

وبينت الإدارة العامة لخدمات المياه بجازان أنّ عملية ضخ المياه وتوزيعها ستُخفَّضُ من أجل تحسين منظمة الضخ والتوزيع من محطة ضخ المياه المحلاة، مشيرة إلى أن الصيانة تشمل مركز العالية وقرى " شهدة، والدهناء، و الخضراء، والسلامة العليا، والسلامة السفلى، والعزامة، والنقاش، والبقاشة، والمدرك، والمجديرة، وأبو غليفة، و القصادية الأولى، والحوامضة ، والقصادة والكلبة، والشقافة، وجميماء".

ودعت الإدارة جميع المواطنين والمقيمين إلى الترشيد في استهلاك المياه واستخدام المرشدات.