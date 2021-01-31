شكرا لقرائتكم خبر عن تدمير طائرة حوثية «مفخخة» باتجاه المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دمرت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، طائرة بدون طيار «مفخخة» في الأجواء اليمنية أطلقتها المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، باتجاه المملكة.

وبين المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت، مساء أمس السبت، من اعتراض وتدمير الطائرة، والتي أطلقتها المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بطريقة ممنهجة ومتعمدة.