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تدمير طائرة حوثية «مفخخة» باتجاه المملكة

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الدمام - شريف احمد - دمرت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، طائرة بدون طيار «مفخخة» في الأجواء اليمنية أطلقتها المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، باتجاه المملكة.

وبين المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت، مساء أمس السبت، من اعتراض وتدمير الطائرة، والتي أطلقتها المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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