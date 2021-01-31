شكرا لقرائتكم خبر عن .. وسقوط مقذوف قرب مستشفى الحرث دون إصابات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سقط، مساء أمس، مقذوف عسكري أطلقته الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بالقرب من مستشفى الحرث العام دون إصابات أو أضرار.

وتلقى الدفاع المدني بمنطقة جازان بلاغاً بسقوط مقذوف عسكري تم إطلاقه من قبل عناصر الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية تجاه محافظة الحرث بالمنطقة. وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بالمنطقة العقيد محمد الغامدي، أنه بمباشرة جهات الاختصاص البلاغ في الموقع، تبين أنه مقذوف عسكري من نوع كاتيوشا، سقط في حديقة مجاورة لمستشفى الحرث العام، وتناثرت شظاياه في عدة مواقع مختلفة، ولم ينتج عنه أي إصابات أو أضرار، كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.