شكرا لقرائتكم خبر عن «الجيولوجية»: هزة حائل الأرضية غير مؤثرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت محطات الشبكة الوطنية بالمركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية هزة أرضية بقوة ٣.٧ على مقياس ريختر وعمق ٧ كيلومترات وتبعد ٤٦ كم شمال مدينة حائل.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة طارق أبا الخيل، أن الهزة كانت بعد منتصف الليل في تمام الساعة ١:٣١ من يوم السبت بقوة ٣.٧ وتعتبر صغيرة على مقياس ريختر، مشيراً إلى أن الهزة الأرضية الارتدادية التي حدثت عقب الهزة الأولى بحوالي ساعة ونصف تقريبًا بلغت قوتها ٢.٠٩ ويُعد هذا مؤشرًا جيدًا بتلاشي الهزات الأرضية.