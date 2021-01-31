شكرا لقرائتكم خبر عن «النمر» خارج السباق الرمضاني القادم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الفنان عبدالمحسن النمر أنه لم يشارك في أي أعمال خلال الفترة الحالية، وسيكون خارج السباق الرمضاني هذا العام.

وكان آخر أعمال الفنان النمر مسلسل «المنصة»، وتدور أحداثه في إطار حرب المعلومات والميديا، وتأثيرها في حياة البشر اليومية، حيث تعتمد على الإطار التشويقي المثير في سلسلة من اﻷحداث في عدة بلدان من الشرق اﻷوسط.

وشارك النمر أيضًا في مسلسل «أم هارون» مع النجمة حياة الفهد، الذي عرض ضمن سباق الدراما الرمضاني الماضي، وأثار الكثير من الجدل، كما تسبب النمر بسبب بعض مشاهده في توجيه انتقادات للمسلسل.