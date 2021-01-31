شكرا لقرائتكم خبر عن الطراح في تجربة جديدة خلف «القناع» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يطل المذيع الكويتي عبدالله الطراح بشكل مغاير وفكر مختلف وجديد من نوعه عبر قناة الكويت من خلال برنامج «القناع»، الذي يعتمد على فكرة فانتازيا جديدة، وتجربة غير مألوفة في الحوارات التليفزيونية، ومن المتوقع أن يترك بصمة مميزة ويحصل على مشاهدات عالية، والفقرة الخاصة بالبرنامج تكون كل يوم اثنين فقط في برنامج «ليالي الكويت».

يذكر أن «ليالي الكويت» من البرامج الشهيرة التي تحقق متابعة في الكويت وخارجها، ويتطرق إلى عدة مواضيع، ويستضيف كبار النجوم من كل دول الخليج والوطن العربي.