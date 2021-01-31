شكرا لقرائتكم خبر عن الإثارة والأكشن تتصدر أفلام «نتفليكس» في 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شبكة نتفليكس، عن بداية قوية ومشوقة لعام ٢٠٢١ من خلال قائمة لأهم الأفلام التي سيتم عرضها في هذا العام، حيث بدأت عرض فيلم جديد كل أسبوع.

وتستعد نتفليكس هذا العام لإصدار مجموعة كبيرة من الأفلام التي سوف تفاجئ وتسعد محبي السينما حول العالم، من إبداع أهم صناع السينما الحاصلين على جوائز عالمية.

تتضمن قائمة الأفلام مجموعة مختلفة من الأنواع التي يحبها الجمهور ومنها أفلام الزومبي، ورعاة البقر والأفلام الرومانسية، والأفلام المستوحاة من الروايات المحببة للجمهور.