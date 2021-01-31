شكرا لقرائتكم خبر عن الجسمي يتغزل في حب السعودية بـ«حي هالصوت» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بمشاعر تملؤها المحبة والاحترام والتقدير للمملكة وشعبها، وأصالة تقاليدها العربية العريقة، أطلق الفنان الإماراتي حسين الجسمي من ألحانه وغنائه، أغنية جديدة مصوّرة بطريقة الفيديو كليب بعنوان «حي هالصوت»، من أشعار الأمير بدر بن عبدالمحسن، وتوزيع موسيقي للمايسترو عصام الشرايطي، ومكس وماستر م. جاسم محمد.

وأكد الجسمي سعادته بهذا العمل الغنائي «حي هالصوت»، الذي يحمل روح السعودية ومناطقها وثقافتها وعراقتها وشعبها، قائلًا: تشرفت بوجود الأمير بدر بن عبدالمحسن الذي جمعتني به تعاونات فنية سابقة وناجحة ومتميزة، كان لها الأثر الطيب لدى الجمهور في المملكة والوطن العربي، والذي جسّد جوهر المملكة وجمالها من خلال الموسيقى.

ويقول بين كلمات الأغنية:

طرفك الناعس أطراف المدى

يعشق الكون سحره والذبول

وفي غرامك نثرنا حروفنا

نهر وورد في كف معمول