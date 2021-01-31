شكرا لقرائتكم خبر عن أمين الشرقية يكرم فريق «في الخدمة» التطوعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كرّم أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير بمكتبه مؤخرًا، بحضور رئيس بلدية محافظة القطيف م. محمد الحسيني، والمشرف العام على مركز الإبداع بالأمانة مها الوابل، فريق «في الخدمة» التطوعي؛ نظير مشاركته في تفعيل مبادرات الأمانة التطوعية، بمحافظة القطيف، كما شارك في مبادرة «شيل كيستك ونظف ديرتك»، والتي انطلقت مؤخرًا في كورنيش الواجهة البحرية بالخبر.

وثمّن الجبير الجهود التي يبذلها الفريق في مجال الأعمال التطوعية، مشيرًا إلى أن المنطقة تزخر بالكثير من الكفاءات الشابة التي تسعى للمشاركة بكافة المجالات التطوعية والمجتمعية لخدمة الوطن، والتي من شأنها تعزيز قدرة المتطوع على التعامل مع مختلف المبادرات، ونشر ثقافة المسؤولية لدى أفراد المجتمع.