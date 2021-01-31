شكرا لقرائتكم خبر عن «توكلنا» جواز المرور للجهات الحكومية والأسواق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بالتشديد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورنا المستجد في المنطقة والعمل بشكل جاد على رصد مخالفات عدم الالتزام بالبروتوكولات الصحية وتفعيل كل ما من شأنه رفع مستوى الوعي وحماية المجتمع.

وشمل التوجيه الكريم التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية ومنها استخدام تطبيق «توكلنا» ولبس الكمامة والتباعد وغيرها من التعليمات الصحية في المنشآت الحكومية ومنشآت القطاع الخاص والكيانات والأماكن التي تضم تجمعات بشرية مثل سكن العمالة وغيرها ورفع تقارير مستمرة عن جهود الجهات لتطبيق تلك الإجراءات.

وأكد التوجيه تطبيق تلك الإجراءات داخل إمارة الشرقية في كافة معاملاتها مع المستفيدين إضافة إلى قيام كافة الجهات المسؤولة في المنطقة بجولات ميدانية لرصد عدم الالتزام، وشدد على أهمية الوعي وتثقيف المجتمع بأهمية تلك الإجراءات من خلال حملات توعوية مكثفة تقوم بها الجهات المختصة لتوضيح أهمية الالتزام لما فيه مصلحة البلاد والعباد.