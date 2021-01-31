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طريقة معتمدة لمعرفة الحالة الصحية

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الدمام - شريف احمد - أكد مدير عام صحة الشرقية د. إبراهيم العريفي، أن المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة سخرت كل إمكانياتها للقيام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازيه اللازمة للحد من تفشي المستجد، تماشياً مع توجيه سمو أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف -حفظه الله-، ومنها استخدام تطبيق «توكلنا» ابتداء من اليوم الأحد ليكون إجراء احترازيا أثناء الدخول لمبنى المديرية وإدارتها. وطالب د. العريفي كافة أفراد المجتمع بتحميل تطبيق «توكلنا»، حتى تكون تجمعاتنا آمنة ومتوافقة مع البروتوكولات الصحية والمخالطة، حيث يعتبر طريقة معتمدة لمعرفة الحالة الصحية أثناء الدخول للمنشآت الحكومية والخاصة والأماكن العامة.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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