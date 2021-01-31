شكرا لقرائتكم خبر عن 37 جولة رقابية على المنشآت النسائية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة منطقة عسير ممثلةً في إدارة الرقابة المسائية خلال الأسبوع الجاري 37 جولة رقابية على المنشآت التجارية النسائية الخاصة بالتزيين النسائي والمساج والنوادي الصحية، وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية ورفع مستوى الصحة العامة للعاملين في هذه الأنشطة. وأوضحت الأمانة أن الجولات الرقابية أسفرت عن إغلاق أربع منشآت لمخالفتها الاشتراطات الصحية وضبط عدد من المخالفات النظامية بها، إلى جانب تحرير 13 مخالفة متنوعة، وضبط 26 مستحضراً منتهي الصلاحية ومجهول التكوين.