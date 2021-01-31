شكرا لقرائتكم خبر عن شرط احترازي لدخول البلديات والأسواق والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ألزمت أمانة المنطقة الشرقية المواطنين والمقيمين بضرورة البدء بتفعيل تطبيق «توكلنا» بناء على توجيهات سمو أمير المنطقة الشرقية، لإبراز ما يثبت الحالة الصحية للمستفيد، على أن يكون شرطاً احترازياً إلزاميّا للدخول إلى جميع الأسواق التجارية وأسواق النفع العام، والمجمعات التجارية. وأوضحت الأمانة أن أمين الشرقية م. فهد الجبير، وجه ببدء تطبيق قرار تفعيل تطبيق «توكلنا» اليوم الأحد، على أن يكون شرطاً احترازياً إلزاميّا لدخول مقر الأمانة والبلديات التابعة لها. ويعد تفعيل تطبيق «توكلنا» جزءا مهما من الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية ومكافحة فيروس كورونا المستجد، وفي إطار التعاون الوثيق بين البلديات مع وزارة الصحة.