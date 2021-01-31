شكرا لقرائتكم خبر عن «التراخي» يرفع معدل إصابات «كوفيد- 19» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت استشاري الأمراض المعدية بالمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها د. حليمة السريحي لـ ”الخليج 365”، أن تزايد الحالات المصابة بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية؛ يعود إلى عدم التزام البعض بتطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية، وتراخي بعض أفراد المجتمع سواء في التجمعات العائلية أو المناسبات الاجتماعية وخلافه خصوصاً مع إجازة منتصف العام.

وأوضحت السريحي أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية منذ بدء الجائحة كان له الأثر الكبير في السيطرة على الوباء والمحافظة على المعدلات التي كانت منخفضة مقارنة بأعداد المصابين في أغلب دول العالم، ويجب الاستمرار في ذلك، مشددة على أهمية الاستمرار في تطبيق الاحترازات الصحية والوقائية مثل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والاهتمام بالصحة العامة من ناحية غسل اليدين واستخدام المعقمات باستمرار ونظافة الأسطح للحماية والوقاية.

وأشارت إلى أن جميع من تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فايزر سيحصلون على الجرعة الثانية في الفترة الفعالة والمسموحة للجرعة الثانية، والتي ستتوفر خلال الفترة القريبة القادمة.