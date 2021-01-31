شكرا لقرائتكم خبر عن أول عملية منظار لمفصل الحوض بـ «جامعي الخبر» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر التابع لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، أول عملية لمنظار مفصل الحوض بقيادة د. حسن السيد استشاري جراحة العظام والطب الرياضي.

وذكر مدير المستشفى د. محمد الشهراني أن المستشفى أجرى أول عملية من هذا النوع، وهي عملية هامة، تضاف إلى سلسلة إنجازات المستشفى الجامعي، منوها بما يزخر به المستشفى من طاقات وكوادر مؤهلة حققت الكثير من الإنجازات ووضعت نصب أعينها العمل على رفع مستوى الخدمات الصحية والرقي بها والعمل نحو التطوير ومتابعة المستجدات في كافة أنواع العلوم المختلفة.

من جانبه أوضح «السيد» أن هذه العملية «نوعية» تحتاج إلى مهارة ودراية بإجراءاتها التقنية وتجرى في مراكز محدودة جدا في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن المريض قبل إجراء العملية كان يعاني من آلام شديدة تحد من أعماله اليومية وكان عليه الانتظار حتى تجرى له عملية تبديل المفصل ولم يكن هناك أي حلول وسطية لتخفيف معاناته وتحسين نوعية حياته، ومن خلال هذه العملية يستطيع المريض ممارسة أعماله اليومية والمشاركة بكافة الأنشطة التي لم يكن يقدر على القيام بها مسبقا.

وثمن «السيد»، دعم ومساندة رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، د. عبدالله لتوفير الدعم المعنوي واللوجيستي المتواصل بإيجاد جميع المعدات والأجهزة اللازمة على أحدث طراز عالميا، وذلك لرفع مستوى العناية بالمرضى، وتماشيا مع ما توليه الدولة حفظها الله من حرص على المواطن والمقيم في توفير الصحة للجميع تماشيا مع الرؤية الوطنية الطموحة 2030، مقدما الشكر لرئيس قسم العظام والطاقم الطبي في القسم لتكون مناظير مفصل الحوض إحدى الخدمات التي يقدمها قسم جراحة العظام بمستشفى الملك فهد الجامعي.