شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق أول موقع توظيف إلكتروني ببر الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهت جمعية البر النسخة التجريبية لأول موقع توظيف خيري إلكتروني، يهدف لتوظيف الباحثين عن العمل من المتقدمين للجمعية. وأوضح الأمين العام لجمعية البر بالمنطقة الشرقية سمير بن عبدالعزيز العفيصان أن الجمعية أنهت جميع الاستعدادات لإطلاق النسخة التجريبية لأول موقع توظيف خيري إلكتروني بالمنطقة، لخدمة الباحثين عن العمل والشباب.

وبين أن الموقع يهدف لتوظيف الباحثين عن العمل من المتقدمين لجمعية البر، إضافة إلى استقطاب الشركات والمؤسسات وعرض الفرص الوظيفية المتاحة عبر المنصة الإلكترونية. وأبان «العفيصان» أن موقع التوظيف موقع خيري يهدف إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 في التنمية من خلال توظيف الموارد البشرية والطاقات الشابة.