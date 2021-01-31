شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيف شاطئ نصف القمر بالظهران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفعت إدارة النظافة ببلدية الظهران المخلفات والنفايات بالمسطحات الخضراء وشاطئ نصف القمر، وذلك ضمن برنامج معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

وكانت الإدارة قد نفذت بالتنسيق مع الجهات المعنية حملة أسفرت عن إزالة 123 سيارة تالفة ومهملة من أحياء المدينة.

وتواصل البلدية جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية والأسواق، لمتابعة التقيد بالممارسات الصحية السليمة وتطبيق البروتوكولات الوقائية، حرصًا على سلامة المواطنين والمقيمين.